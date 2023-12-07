Спасатель из Иркутска выиграл в «Русское лото» почти 900 тыс. рублей

Эдуард с супругой приобретают билеты государственных лотерей уже несколько лет. По итогам 1518-го тиража семья выиграла 888 889 рублей. Об этом рассказали в пресс-службе лотереи.

Мужчина работает начальником поисково-спасательного отряда. Опасной и благородной профессии мужчина отдается всем сердцем и трудится в этой сфере более 25 лет. В свободное время всей семьей любят отдыхать на природе с палатками и жарить шашлыки.

На что потратить выигранные деньги, супруги еще не решили. Первым делом подарят ребенку новый телефон.