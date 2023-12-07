Объем трансграничных переводов втрое превысит досанкционный уровень в 2024 году

По оценкам ВТБ, в 2024 году объем трансграничных переводов клиентов банка превысит 200 млрд рублей, что почти в 5 раз больше показателя 2022 года и втрое – досанкционного 2021 года. Об этом рассказал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков в ходе 14-го Инвестиционного Форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

С января по ноябрь 2023 года розничные клиенты ВТБ совершили 275 тысяч трансграничных переводов в валютах дружественных стран, что в 5 раз превышает аналогичный показатель прошлого года по ним. Объем таких переводов превысил 36 млрд рублей. По оценкам ВТБ, до конца года розничные клиенты совершат более 330 тысяч международных переводов на сумму свыше 40 млрд рублей, что в 4 раза превысит результат за 2022 год.

Основным способом трансграничных операций стали переводы по номеру телефона. В ноябре они достигли 72% от общего числа транзакций. На втором месте по популярности – переводы на карты национальных платежных систем дружественных стран, их доля составила 18%. Альтернативные способы транзакций вытеснили лидировавшие ранее переводы по реквизитам, на долю которых приходится теперь 9% от общего количества операций клиентов ВТБ.

Лидером по числу операций в этом году стал Таджикистан, который сместил Беларусь и Казахстан на второе и третье места соответственно. В топ-5 стран также вошли Кыргызстан и Узбекистан. По объему переводов наиболее востребованы у клиентов банка операции в Беларусь, Китай, Казахстан, Таджикистан и Армению.

«Мы продолжаем выстраивать с дружественными странами альтернативную систему трансграничных переводов. Уход от использования иностранных платежных систем позволяет отменить границы для переводов и сделать их доступным, массовым сервисом. Динамично растет объем операций с Китаем на фоне рекордного товарооборота между нашими странами. Под влиянием этих факторов к концу года количество переводов кратно вырастет, а их объем может впервые приблизиться к уровню досанкционного прошлого года и утроить этот показатель уже в 2024 году», — отметил Георгий Горшков.