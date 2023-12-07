ВТБ продолжает интеграцию с банком «Открытие»

С января 2024 года ВТБ начнет предлагать в офисах «Открытия» свои розничные финансовые продукты. Первыми из продуктовой линейки клиентам банка станут доступны вклады, накопительные счета, а также ипотечные кредиты. Интеграцию «Открытия» ВТБ намерен завершить к концу 2024 года. Об этом в рамках 14-го Инвестиционного Форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» рассказал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

ВТБ и «Открытие» продолжают синхронизацию своих предложений для розничных клиентов. В октябре банки начали миграцию с цессии кредитов наличными. Ожидается, что до конца этого года уже более половины кредитов наличными перейдет на обслуживание в ВТБ в удобном для заемщиков формате.

С начала 2024 года клиентам «Открытия» станут доступны предложения ВТБ в части дебетовых, кредитных карт, ипотечных кредитов и ряда сберегательных продуктов. Начиная со второго квартала 2024 года миграция перейдет в максимально активную фазу и будет продолжаться до финального объединения бизнеса. В декабре текущего года начнется постепенный перевод сети отделений «Открытия» под бренд ВТБ. Полностью этот процесс завершится к концу 2024 года.

«Главная задача в ходе интеграции – гармонизировать наши предложения. Сегодня наши услуги выбирают почти 19 млн россиян, ВТБ готов поделиться лучшими практиками банковского обслуживания и с клиентами “Открытия”», – подчеркнул Георгий Горшков.

Во втором полугодии 2023 года топ-менеджмент ВТБ и «Открытия» сформировал единую команду руководителей в регионах. В 63 субъектах присутствия банков ВТБ и «Открытия» были выбраны наиболее компетентные и опытные бизнес-лидеры, которые с 2024 года будут отвечать за работу обоих банков и курировать их объединение.