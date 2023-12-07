Нейросетью GigaChat пользуются более 1,5 млн человек

Слова старшего вице-президента, CTO, руководителя блока Технологии Сбера Андрея Белевцева передает Lenta.ru.

«Чтобы стать во главе развития этого тренда в нашей стране, мы разработали мультимодальную нейросеть GigaChat, которой уже пользуется более 1,5 миллиона человек. Модель доступна на наших ресурсах для подключения через программный интерфейс (API), и любая техническая команда их может интегрировать. Для бизнеса это важный момент, потому что GigaChat может быть внедрен почти что в любой точке, где сегодня человек обрабатывает или создает информацию. Сегодня уже 2000 компаний используют возможности GigaChat API», – отметил Андрей Белевцев.

Ранее стало известно, что еще 11 компаний, включая международные, присоединились к Кодексу этики искусственного интеллекта. Национальный Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта (ИИ) подписали 11 новых участников, в том числе четыре иностранные компании. Торжественная церемония прошла во время восьмой международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey). Подписание состоялось в присутствии заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко.

В число подписантов кодекса вошли четыре российские компании – Россельхозбанк, Росбанк, «Авито», «Эмбедика» – и четыре иностранных участника – из Таджикистана, Узбекистана и Кубы. Также к кодексу присоединились РЭУ им. Плеханова, НМИЦ им. В. А. Алмазова и Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова.