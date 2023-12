Число патентов Сбера выросло в 30 раз

С 15 патентов в 2018 году до 420 к сегодняшнему дню. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на старшего вице-президента, CTO, руководитель блока «Технологи» Сбербанка Андрея Белевцева.

«Еще более 900 заявок поданы на патенты, – поделился Белевцев. – Многие из наших инноваций становятся первыми и единственными в своем роде, что требует особой интеллектуальной защиты. При этом мы следим за балансом патентного портфеля, и при решении о том, какое из изобретений должно быть запатентовано, исходим из принципа его полезности именно для бизнеса».

Ранее семь проектов Сбера получили дизайнерскую премию Best for Life. Эксперты высоко оценили дизайн социальных, корпоративных, событийных, рекламных и других проектов банка. Сбер стал семикратным лауреатом международной премии в области визуальных коммуникаций, архитектуры, промышленного и продуктового дизайна Best for Life Design Award 2023. Эксперты признали лучшими сразу семь проектов банка.