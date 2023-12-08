Несколько населенных пунктов частично остались без света в Иркутской области из-за аварии

Электричество частично пропало в нескольких населенных пунктах Иркутской области из-за аварии. Подробности рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«В ряде территорий области сегодня произошли аварийные отключения электроэнергии. В Черемховском районе были обесточены Онот, Урангатуй, Тальники, Сплавная, Юлинск, Тунгусы», – пояснил глава региона.

В последних четырех населенных пунктах электроснабжение уже восстановлено. В Оноте и Урангатуе работы пока идут, на месте трудится бригада из семи человек и две единицы техники. По прогнозам восстановление займет еще 2-3 часа.

Кроме того, в Иркутске повреждена ЛЭП в районе улицы Клары Цеткин. Под отключение попали три дома. Восстановительные работы продолжаются.