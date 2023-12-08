Поэтессу Ах Астахову привезут на ледовый праздник в Иркутске

Главный концерт в рамках проекта Ледовый город «Счастье чистой воды» состоится 17 декабря в иркутском сквере имени Кирова. Для горожан и гостей подготовят программу, рассказали в мэрии.

«Ярким событием станет участие известных артистов. Приглашены одна из популярных поэтесс нашей страны Ирина Астахова (Ах Астахова) и уроженец Иркутска, музыкант Анатолий Zammer. Они приедут в Иркутск накануне концерта», – пояснили власти.

На центральной площади города смонтируют большую сцену. Вокруг радиостудии, установленной над чашей фонтана, будет залит каток.