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Иркутск вошел в тройку лучших городов – изготовителей туристических сувениров

Общенациональный финал IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» состоялся в Твери. На него подали 3222 работы от авторов и производителей из 75 регионов России, в том числе Приангарья, а также Республики Беларусь, рассказали в мэрии.

«Жюри определило города, в которых представлена лучшая туристическая продукция. Ими стали Владимир, Воронеж, Иркутск, Саратов и Йошкар-Ола», – поделились власти.

Конкурсная комиссия отметила изделия мастеров из столицы Прибайкалья – участников городского проекта «Иркутский Арбат», в частности, магниты «Байкал в ладошке», комплекты украшений из серии «Мой Байкал», сувенирных нерп, печатные пряники «Омуль», разделочную доску «Иркутские окна».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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