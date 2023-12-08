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Аллея славы русского хоккея появилась в Иркутске: как она выглядит

В Иркутске торжественно открыли Аллею славы русского хоккея – ее оформили стендами с информацией о спортсменах, прославивших столицу Прибайкалья, рассказали в мэрии.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

Пространство обустроили у памятника Александру III. Кроме того, оно украшено ледяной инсталляцией, посвященной дворовым играм.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

Открытие локации посетили игроки сборной России по хоккею с мячом. Накануне в столицу Прибайкалья прибыли 18 спортсменов.

После торжественной церемонии состоялся детский турнир «на валенках» и стартовали соревнования любительских команд. Помимо этого, здесь в декабре и новогодние праздники состоятся и другие мероприятия.


<p>Фото мэрии Иркутска</p> <p>Фото мэрии Иркутска</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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