Аллея славы русского хоккея появилась в Иркутске: как она выглядит

В Иркутске торжественно открыли Аллею славы русского хоккея – ее оформили стендами с информацией о спортсменах, прославивших столицу Прибайкалья, рассказали в мэрии.

Фото мэрии Иркутска

Пространство обустроили у памятника Александру III. Кроме того, оно украшено ледяной инсталляцией, посвященной дворовым играм.

Фото мэрии Иркутска

Открытие локации посетили игроки сборной России по хоккею с мячом. Накануне в столицу Прибайкалья прибыли 18 спортсменов.

После торжественной церемонии состоялся детский турнир «на валенках» и стартовали соревнования любительских команд. Помимо этого, здесь в декабре и новогодние праздники состоятся и другие мероприятия.