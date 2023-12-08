Названы вакансии в Иркутской области с удаленкой

В Иркутскую область пришло похолодание, а значит, у тех, кто трудится удаленно, появилось еще одно преимущество – они могут работать, не выходя из дома. Аналитики платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснили, как изменилось количество удаленных вакансий в этом году, кому обычно предлагают такую работу, и соискатели каких специальностей отдают предпочтение удаленному графику.

В 2023 году в России было открыто более 677 тысяч вакансий с удаленным графиком работы, и это 6% от всего объема предложений о работе в стране (в 2022 году – 5%). По сравнению с прошлым годом количество таких вакансий практически удвоилось (+ 90%).

В топ-10 российских регионов с наибольшим количеством удаленных вакансий вошли в этом году Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область, Республика Татарстан, Нижегородская область, Московская область, Ростовская область, Самарская область и Новосибирская область. Москва предлагает не только самый большой выбор удаленной работы, с точки зрения количества предложений, но они еще и занимают наиболее весомую часть от всех активных вакансий, по сравнению с другими регионами страны – 8,5%. В Иркутской области на долю дистанционной работы приходится 3,7% вакансий (+1,7% к 2022 г), а количество таких предложений возросло на 153% относительно прошлого года.

В сибирских регионах самый большой выбор удаленки будет у кандидатов из Новосибирской области и Алтайского края, где на долю таких вакансий приходится 5% от всех размещенных. А самый ограниченный выбор у красноярцев – здесь лишь 3,6% вакансий допускают работу из дома.

Чаще всего удаленную работу предлагают операторам call-центров и специалистам контактных центров – на них сейчас приходится 29% от всех подобных вакансий, на втором месте – менеджеры по продажам и по работе с клиентами (16%), на третьем – программисты и разработчики (7%).

При этом, анализ резюме показал, что каждый пятый соискатель из Приангарья (19%) рассматривает, в первую очередь, вакансии с удаленкой (в целом по стране таких больше – 25%). Среди них преобладают менеджеры по продажам (19% от всех соискателей, рассматривающих удаленную работу), программисты (8%) и руководители проектов (6%).