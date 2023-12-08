Стрит-ретейл Москвы: пекарни и фастфуд растут, салоны мобильной связи сокращаются

Эксперты компании Filipov Capital проанализировали стрит-ретейл Москвы. За год фастфуд и пекарни выросли более чем в два раза, а салон связи постепенно уходят в небытие.

По данным Filipov Capital в 9 сегментах предприятий, которые являются самыми активными арендаторами помещений в сегменте стрит-ретейла Москвы, в декабре 2023 года работает 69759 точек. За год – с декабря 2022 года – количество точек выросло почти в 1,5 раза (+47,3%). В абсолютных цифрах количество точек увеличилось 22416.

Самый значительный рост числа точек в Москве за год был отмечен в сегменте пекарен. Количество таких заведений выросло на 151,9 или на 1853 точки. Сейчас в столице и ближайших пригородах работает 3073 подобные предприятия.

Также двукратный рост за год показал сегмент фастфуда. Это направление за год выросло на 112% или на 7397 точек. Сейчас в Москве работает 13948 предприятий этого формата.

Единственным сегментом, который показал отрицательную динамику, стал сегмент салонов связи. За год с декабря 2022 года по декабрь 2023 года количество таких предприятий в столице сократилось на 14,1% или на 298 единиц. Сейчас в столице работает 1812 салонов связи.