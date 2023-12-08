Больше половины жителей Иркутска пользуются только бесплатной медициной

Более половины иркутян (65%) обращаются к врачам исключительно в государственных поликлиниках, это один из самых высоких показателей по стране, следует из совместного опроса СберСтрахования и СберСтрахования жизни.

Каждый десятый житель Иркутска (11%) обращается за медицинской помощью преимущественно к платным специалистам. При этом каждый пятый респондент (22%) готов обратиться как в государственную поликлинику, так и в платный медцентр.

Говоря о причинах обращения к медикам, больше половины опрошенных горожан (54%) отметили, что делают это в случае болезни. Каждый четвёртый (26%) — ходит к специалистам и на обследования профилактически, каждый шестой — (15%) занимается самолечением и прибегает к помощи врачей только в крайнем случае.

По данным опроса, женщины в два раза чаще мужчин ходят на профилактические приёмы (44% опрошенных против 21%). Мужчины же, наоборот, гораздо чаще занимаются самолечением (26% против 15%). Регулярность обращения за медпомощью различается в зависимости от возраста респондентов. Профилактически к специалистам чаще обращаются опрошенные в возрасте от 41 до 50 лет (41%), в то время как среди молодёжи 18-30 лет таких всего 20%.

Опрос также показал, что чаще всего россияне ходят на консультацию к терапевту (29%), лору (21%) и окулисту (17%). В топ-5 востребованных специалистов также вошли невролог (16%), дерматолог (14%) и гинеколог (14%).

«Здоровье — фундамент долгой и успешной жизни любого человека. Регулярные визиты к специалистам позволяют выявлять заболевания на ранних этапах, когда лечение наиболее эффективно. Как показало наше исследование, 33% россиян обращаются к разным специалистам и проходят соответствующие обследования, 43% делают это только в случае болезни. При этом каждый пятый (21%) предпочитает лечиться самостоятельно и прибегает к медицинским услугам только в крайнем случае. Есть и те, кто вообще не обращается к врачам, — их менее 4%. СберСтрахование и СберСтрахование жизни помогают клиентам провести комплексную проверку организма, возместить затраты на лекарства и лечение критических заболеваний и даже компенсировать ущерб при недобровольной потере работы», — Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка.

«Опрос показывает, что жители Иркутска часто обращаются к врачам только в случае болезни. Однако важно проходить обследования регулярно, а при появлении первых симптомов — не пускать болезнь на самотёк. Согласно опросу, только 33% опрошенных россиян обращаются к медикам профилактически и делают регулярные чекапы, но забота о здоровье должна стать частью рутины каждого человека. Предупредить развитие болезни проще, чем вылечить её, а систематические визиты к врачу могут сыграть ключевую роль в сохранении здоровья», — Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка СберБанка.

Опрос проводили в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек.