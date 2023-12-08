Россияне впервые съедят по 83 кг мяса в 2024 году

На протяжении последних более чем 20 лет потребление мяса в России устойчиво растёт, последние пять лет ежегодно обновляется рекорд, и наступающий 2024 год не должен стать исключением, полагает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Итоговый уровень потребления мяса в новом году составит не менее 83 кг на душу населения. Такой прогноз эксперт РСХБ озвучил на проходящей в Москве XV международной научно-практической конференции «Свиноводство-2023» 6 декабря.

«В 2023 году российские животноводы показали отличные результаты, которые закономерно отразились на питании россиян. В структуре потребления мяса свинина впервые приблизилась к бройлеру и в следующем году, возможно, поборется с ним за первое место, по молоку ожидается 249 кг на человека[1] – рекорд с 1995 года, сохраняется высокий уровень по яйцам – не ниже 288 штук. Ожидаемый уровень потребления мяса по итогам года превысит 80 кг на человека, а в 2024 году – минимум 83 кг», – сообщил Андрей Дальнов.

Таким образом, по подсчётам РСХБ, потребление мяса в 2024 году на 84% превысит уровень 1999/2000 гг. – 45 кг на человека. Основными факторами стали увеличение доходов, развитие собственного производства основных продуктов питания, рост числа точек продаж, стабилизация цен.

В структуре потребления мяса бройлер традиционно занимает первое место за счёт доступности. На него в 2023 году придётся более 32 кг, свинина подберётся максимально близко – более 30 кг.

В 2024 году прибавят оба лидера: свинина около 2 кг и бройлер не менее 1 кг. Третье место останется за говядиной (на уровне 2023 г. – около 13 кг), за которой расположатся нишевые категории: индейка, баранина, утка, кролики и др.

«В начале 2000-х гг. основным драйвером рынка было мясо бройлера, но примерно 10 лет назад эстафета перешла к свиноводам и производителям индейки. В 2024 году при благоприятной эпидемиологичесокой ситуации мы увидим устойчивый, диверсифицированный рынок, где производители будут «бороться за желудок» потребителя. Нас ждёт маркетинговое продвижение идеи полезности продукции, которая складывается из соотношения питательности и органолептических ощущений. При этом бройлер и свинина как категории будут делить первенство как наиболее привычные нашему потребителю источники животного белка», – добавил Андрей Дальнов.

[1] Прогноз Союзмолока