Выборы президента РФ назначили на 17 марта 2024 года

Распоряжение Совета Федерации есть у РИА Новости.

«Назначить выборы президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», – говорится в документе.

Назначение выборов главы государства по Конституции относится к исключительным полномочиям Совета Федерации.

Ранее действующего главу государства Владимира Путина включили в шорт-лист Time на звание человека года.

«Путин столкнулся с мятежом Вагнера, но в итоге его влияние только укрепилось. Евгений Пригожин, лидер группы Вагнера, позже погиб в авиакатастрофе. Путин был признан человеком года по версии журнала TIME в 2007 году и неоднократно входил в список TIME100, в том числе в 2022 году», – пишут в издании.