30 зарубежных банков и брокеров выходят на валютные торги в РФ

Это компании из постсоветского пространства, Азии, Латинской Америки. Об этом «Известиям» рассказал управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень.

Как пояснил Владимир Крекотень, основная цель выхода дружественных нерезидентов на валютные торги в России — возможность достаточно быстро обеспечить надежную конвертацию рублей в национальные валюты.

– Это важно, поскольку расчеты в долларах сегодня затруднены, – уточнил он.

С июля этого года вступил в силу закон, который предусматривает возможность допуска иностранных банков и брокеров из дружественных стран к участию в валютных торгах в России. Главная его цель – увеличить количество расчетов российских участников внешнеэкономической деятельности в национальных валютах и снижения в долларах и евро. Также задача состоит в том, чтобы формировались прямые котировки нацвалют дружественных стран к рублю.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявил о том, что доверие россиян банкам достигло максимума. Вклады есть у каждого третьего, шесть из десяти вкладчиков не боятся потерять свои сбережения. Россияне с хорошим материальным положением доверяли и доверяют банкам в два раза чаще, чем граждане с плохим материальным положением (61% против 30%).

Рост доверия россиян банкам можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, стабилизация экономической ситуации в стране после финансового кризиса 2008 года и последующее восстановление финансовой системы создали достаточно благоприятную обстановку для банков и их клиентов. Во-вторых, банки самым активным образом развивают технологические решения и предлагают удобные онлайн-сервисы, что упрощает взаимодействие с клиентами и делает услуги более доступными и прозрачными. Это особенно актуально для молодежи, среди которой уровень доверия банкам особенно высок – 68% в группе до 25 лет доверяли и доверяют банкам.