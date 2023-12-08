Посетители модельной библиотеки Иркутска смогут увидеть Шишкинскую писаницу в виртуальной реальности от МТС

МТС совместно с первой модельной библиотекой Иркутска – библиотекой №16 им. А. Г. Сергеева провели бесплатную виртуальную прогулку по памятнику археологии Иркутской области Шишкинской писанице в формате 360 градусов. Прогулка прошла при помощи VR-фильма, который был разработан ранее в рамках собственного проекта МТС «Место силы».

Первыми из посетителей библиотеки главную природную достопримечательность региона в виртуальной реальности смогли увидеть учащиеся Сибирского колледжа транспорта и строительства. Ребята при помощи VR-очков «преодолели» путь длиной более трех километров и познакомились со значением изображенных на скалах петроглифов в виде животных, мифических существ, картин о путешествиях, военных походах и праздниках.

Те рисунки, которые уже трудно разглядеть из-за повреждений, в фильме были воссозданы с помощью компьютерной графики.

«Не все жители и гости Приангарья имеют возможность посетить Шишкинскую писаницу и увидеть во всей полноте известный памятник археологии в связи с отдаленностью объекта и расположением самих петроглифов в скрытых от человеческого глаза местах. На помощь приходят цифровые технологии, которые открывают возможности как для образования и онлайн-обучения, так и для впечатлений. Наша экскурсия с эффектом полного присутствия поможет иркутянам узнать о тайнах достопримечательности, не выезжая из города. Я рад, что теперь и посетители библиотеки смогут познакомиться с Шишкинской писаницей в интересном и современном диджитал-формате», — рассказывает директор МТС Иркутской области Константин Зимин.

«С недавнего времени мы имеем статус модельной библиотеки – библиотеки нового поколения. Наши мероприятия для гостей мы строим в современном формате с использованием технологичных решений, но при этом продолжаем нести просветительскую функцию о родном крае. Благодаря компании МТС, которая создала этот фильм, мы теперь можем устраивать “прогулки” для иркутян всех возрастов, в том числе школьных групп, и рассказывать о истории нашей природной жемчужине в доступном цифровом виде», — комментирует заведующая библиотекой №16 им Д.Г. Сергеева Марина Дмитриева.