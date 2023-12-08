ФАС готовит новое регулирование для ритейлеров

Служба ограничит наценки на продукты в 30%, выяснили «Известия».

В правительстве обсуждают новый инструмент стабилизации стоимости продуктов: ФАС предлагает запретить крупным компаниям устанавливать экономически необоснованные цены на товары, следует из законопроекта службы (поправки в ФЗ «О защите конкуренции»).

Его разработали по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова. Речь идет о достаточно резком росте стоимости товаров – до 30% на протяжении не более чем 60 дней при условии, что его никак нельзя объяснить экономическими факторами.

Среди них служба называет существенное изменение спроса или предложения товаров, колебание регулируемых тарифов, цен на сырье и комплектующие, сезонные факторы и другое. Перечень товаров, которые будет отслеживать регулятор, установит правительство. Можно предположить, что это будут социально значимые продукты – мясо, молоко, яйца, хлеб, чай и другие. Причем принимать решение о необоснованном росте ФАС будет на основе данных от Минэкономразвития, сказано в проекте.

Ранее в Иркутской области резко подорожали куриные яйца и мясо птицы. Ситуация с ценами на большинство товаров первой необходимости в Иркутской области достаточно стабильная и соответствует общероссийской, заявили на рабочем совещании, которое состоялось под руководством первого заместителя председателя правительства региона Руслана Ситникова. Однако, как уточнили в министерстве сельского хозяйства региона, в сентябре-октябре в Иркутской области наблюдался существенный рост цен на яйца куриные и мясо кур.

По словам производителей этих продуктов, рост цен обусловлен сезонностью, а также увеличением цен на используемые ресурсы. Так, цены на корма увеличились на 14 % по сравнению с августом 2023 года, на витамины – на 74,7 %, на ГСМ –н а 7,8 %, на тару и упаковку – на 10 %.