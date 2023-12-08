Россияне скупают летние туры

Броней в Анапу и Абхазию сейчас в четыре раза больше, чем в прошлом году, сообщила «Известиям» исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе и подтвердили крупные туроператоры.

У российских туроператоров активизировались продажи туров на лето следующего года, сообщила «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

– Люди понимают, что в следующем году возможен рост цен, поэтому начали покупать туры на лето уже сейчас. Это помогает сэкономить на путевке как минимум 20-30%, поскольку на ряде направлений действуют акции раннего бронирования, – сказала она.

По ее мнению, цены на отдых в России в следующем году, предположительно, вырастут на 10% – в дополнение к подорожанию на 15%, которое случилось в 2023-м. И на старте сезона скидок уже не будет, отметила Майя Ломидзе.

Ранее стало известно, что в этом году на одного отдыхающего пришелся бюджет в размере 63 158 руб. (38 605 руб. в 2022 году). Согласно майским данным россияне рассчитывали в этом году потратить на отдых 53 923 рубля, это на 9 235 рублей меньше фактической суммы.

36% россиян считают, что условия отдыха и досуга в стране изменились в лучшую сторону (–10 пп. с 2020 г.); 19% – в худшую (+9 пп. к 2020 г.). Топ-3 плюсов отдыха в России по мнению тех, кто этим летом отдыхал в стране за пределами своего региона, – красивая природа (27%, +8 пп. за год), погода, климат и теплое море, чистые реки (по 20%), а также качество сервиса и обслуживания (14%, +7 пп. за год).