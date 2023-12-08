Больше половины россиян хотят вернуться на удаленку

Работать удалённо на текущем или будущем месте работы хотели бы 52% россиян, показало исследование платформы микрообучения Skill Cup, в ходе которого было опрошено 2000 работающих жителей РФ в возрасте от 18 лет.

Больше других в удалённой работе заинтересованы россияне в возрасте от 18 до 34 лет: среди них доля желающих работать из дома достигает 60%. Каждый десятый респондент моложе 24 лет готов потерять в зарплате до 30% ради удаленного рабочего места. Наибольшее число противников удалённого режима работы (35%) — среди респондентов в возрасте от 55 до 64 лет.

Почти треть опрошенных — 27% — готовы ради удаленной работы потерять в зарплате.

Каждый пятый участник исследования (20%) согласен уйти с офисной работы на удалёнку, если снижение в зарплате не превысит 10%, еще 7% опрошенных готовы потерять при этом до 30% дохода.

Среди работников, которые хотят сменить офисный режим на удалённый — 48% мужчины и 56% женщины. Четверть опрошенных отрицательно относятся к удалёнке и не готовы менять на неё стандартную пятидневку ни при каких обстоятельствах. Согласиться на работу из дома при условии повышения заработной платы решатся 22% россиян. О гибридном графике задумываются 18% участников исследования. Лишь 4% опрошенных сообщили, что смогли договориться с текущим работодателем об удалёнке.

Наиболее лояльны к удалёнке жители Южного федерального округа: 34% опрошенных согласятся перейти на работу из дома со снижением заработной платы. Наименьший спрос на удаленку – в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах, где только 22% жителей готовы к удалённой работе со снижением зарплаты. Среди крупных городов наибольшее число поклонников удалёнки зафиксировано в Омске — там отказаться от офиса с понижением в зарплате готовы 47% опрошенных. На втором месте — Екатеринбург (36%), на третьем — Санкт-Петербург, 31% жителей которого согласны потерять в доходах ради работы из дома. Среди жителей Москвы откажутся от части дохода ради удалёнки 26% опрошенных, а 32% сделают это только при сохранении текущего заработка.

Более трети россиян (34%) уверены, что удалёнка влияет на эффективность работы в лучшую сторону: «из дома больше успеваешь». Почти 40% участников исследования убеждены, что результаты работы не зависят от того, работает ли сотрудник удаленно или в офисе. Только 17% опрошенных указали, что живое общение с коллегами помогает им работать лучше, чем на удалёнке.