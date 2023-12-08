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Итоги года будет подводить каждый второй иркутянин

Декабрь — традиционное время для подведения итогов года. 52% иркутян в преддверии наступления 2024 будут анализировать уходящий год. В опрос сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

По данным аналитиков SuperJob, в этом году 52% иркутян будут анализировать личные результаты по итогам года. Впрочем, каждый третий не будет сохранять свои выводы: подведет итоги года мысленно или устно (например, в виде праздничного тоста). 19% оставят информацию в личных заметках. 1 из 100 запостит личные итоги года в соцсетях. Еще 1% сохранит в другом виде (напишет стихотворение, картину, музыкальное произведение и проч.).

Подводя итоги года, наиболее пристальное внимание экономически активные иркутяне традиционно уделяют благосостоянию, здоровью и карьере. Женщины более склонны к декабрьской рефлексии, чем мужчины. Личные итоги года чаще анализируют те, кто зарабатывает больше.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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