Мобильный трафик на горных курортах России вырос на четверть

Одним из ярко выраженных туристических трендов 2023 года стал отдых в горах — мобильных трафик в этих локациях вырос на 25%. Активнее всего россияне посещали Красную Поляну, Шерегеш и Розу Хутор. Наибольшей популярностью горный отдых пользуется у путешественников 36-45 лет. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе обезличенного мобильного интернет-трафика абонентов.

Красная Поляна удерживает звание самого популярного круглогодичного горного курорта. По итогам 11 месяцев 2023 года, мобильных трафик россиян здесь вырос на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Помимо москвичей и петербуржцев, чаще остальных тут отдыхают жители Самарской и Свердловской областей, а также Башкирии.

Шерегеш в этом году поднялся на второе место по популярности, обогнав еще один известный сочинский курорт — Розу Хутор. В сравнении с 2022 годом кузбасский курорт прибавил почти 35% по потреблению интернет-трафика. Локация пользуется особой популярностью у жителей соседней Новосибирской области и Югры.

Мобильный трафик на Розе Хутор, замкнувшей тройку лидеров, вырос на 13%. Этот курорт в основном посещают туристы из тех же регионов, что и Красную Поляну. В топ-5 популярных горных курортов также вошли Домбай и горнолыжный центр Южного Урала Банное, где пользователи активнее выходили в сеть на 24% и 31% соответственно.

В уходящем году путешественники из Иркутской области также не оставили без внимания эти локации. Больше всего мобильного трафика абоненты сгенерировали в кузбасском спортивно-туристическом комплексе Шерегеш. На втором месте курорт Красная Поляна, отсюда было отправлено наполовину меньше фото и видео. Замыкает рейтинг Роза Хутор.

Горнолыжный комплекс Гора Соболиная оказалась привлекательным местом для зимнего туризма не только для жителей Иркутской области. Покататься на склонах чаще всего приезжали райдеры из Красноярского края, Московской области, Кузбасса, Республики Бурятия и Забайкальского края. О том, что популярность локации растет говорит увеличение интернет-трафика: за 11 месяцев 2023 года он увеличился на 20%. Чаще всего отдыхать сюда выбирались мужчины в возрасте 36-45 лет, что составило 38% от общего числа посетителей в этой возрастной категории.

В целом уровень потребления мобильного интернета на наиболее востребованных горных локациях вырос на четверть год к году. На фоне возрастающего объема трафика специалисты МегаФона провели модернизацию сети к началу зимнему сезона. Так, скорость интернета в горах Розы Хутор и Красной поляны сегодня достигает уже 157 Мбит/c, а в низовье курорта — до 280 Мбит/c.