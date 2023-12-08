США увеличили поставки урана из России до 43,25 тонн

Прирост трехкратный, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статистики.

Ресурсы обошлись Штатам в 62,8 млн долларов. Это стало крупнейшей американской закупкой с июня 2023 года, а Россия оказалась вторым главным поставщиком этого топлива в страну.

В целом США приобрели почти 176 тонн урана на 300 миллионов долларов, а основным поставщиком выступила Британия.

Ранее Газпром установил суточный рекорд по поставкам газа в Китай. «23 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства. Газпром поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», – говорится в сообщении.

Поставки идут по долгосрочному договору купли-продажи газа между Газпромом и CNPC.