Названы главные тренды рынка элитных новостроек Москвы

2023 год принес значительные изменения в сегменте элитной недвижимости Москвы. С увеличением количества запущенных премиальных проектов и расширением географии предложений рынок демонстрирует устойчивый рост спроса и значительное повышение цен, что подчёркивает привлекательность этого сектора для инвесторов.

Генеральный директор Skolkovo Realty, Борис Борискин, отмечает, что в 2023 году в Москве было запущено более 40 премиальных и элитных проектов, включая те, что расположены за пределами Центрального административного округа. Это расширение предложений вне центра города указывает на удовлетворение потребностей более широкого круга инвесторов.

Третий квартал 2023 года выделяется рекордным спросом на элитные квартиры, что привело к увеличению объёма продаж и подняло цены на недвижимость. По планам до конца года будет завершено около 22 проектов, что говорит о положительной динамике и уверенности застройщиков в данном сегменте.

Значительный рост спроса на элитное жильё сопровождается увеличением средневзвешенной цены до 1,2 млн рублей за квадратный метр, что на 21% выше по сравнению с прошлым годом. Такой рост цен подтверждает устойчивый интерес к высокобюджетным объектам.

Борис Борискин прогнозирует устойчивый спрос на квартиры в элитных жилых комплексах. Растущий интерес со стороны состоятельных людей к таким проектам говорит о высоком потенциале инвестиций в этот сегмент. Элитная недвижимость Москвы, по его мнению, продолжает оставаться привлекательной для инвесторов и покупателей, подтверждая свой статус в качестве надёжного актива на рынке.