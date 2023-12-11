Город контрастов. Архитекторы, строители и другие эксперты – о будущем Иркутска

«Город контрастов» – так часто отзываются об Иркутске. Его архитектура пестрит стилями разных эпох – и в этом его привлекательность, его изюминка. Как изменился город за последние годы? Что нужно сделать, чтобы подчеркнуть уникальность Иркутска? Зачем ему мастер-план и что значит «развернуть город к реке»? Известные архитекторы ответили на эти вопросы на программе «Энергия преобразований». Видеопроект создан компанией Эн+ в 2021 году для обсуждения актуальных вопросов развития Иркутска и среды вокруг него. Газета Дело обсудила перспективы города и с другими экспертами.

«Нужно развернуть город к реке»

Будущее города – за симбиозом истории и современности. Деревянное зодчество – одна из визитных карточек Иркутска. Его нужно не только сохранить и восстановить, но и вдохнуть в него новую жизнь. При этом нужно уделять внимание и современным тенденциям, создавать архитектуру, отражающую время, современные городские пространства, интересные молодежи. Так считает Алиса Козак, генеральный директор продакт-бюро «Дасреда», эксперт по развитию общественных пространств, автор проекта комплексного благоустройства набережной Ангары.

– Мы очень быстро привыкаем к тому, что меняется, забываем, что и как было раньше. Если вспомнить Иркутск 20 лет назад, то это был совершенно другой город. На тот момент мне, студентке, казалось, что я живу провинции, в которой нет ничего интересного. Сегодня же Иркутск – это динамичный, развивающийся город. А масштаб провинции для меня – только плюс, поскольку это самый оптимальный масштаб для человеческого, дружелюбного проживания. Компактность позволяет совершить забег по делам из одного района в другой. В отличие от мегаполиса. Как говорят мои друзья из Москвы, в столице можно планировать на один день только одно дело.

Чтобы «зацепить» человеческий капитал, чтобы молодежь оставалась жить в Иркутске, необходимо уделять внимание современным тенденциям в развитии города. Это должна быть архитектура, отражающая время, современные городские пространства, модные места, удобные и интересные для молодых людей. Но, с другой стороны, у нас есть такой теплый и уютный деревянный Иркутск. И важно не только сохранить и восстановить это наследие, главное, чтобы в этих домах жили люди, чтобы старинные постройки не были декорациями, музейными экспонатами.

В последнее время все чаще стала звучать тема мастер-планирования. Это понятие не придумано в рамках нашего профессионального сообщества. Тема активно развивалась в европейских странах и была связана с развитием в основном агломерационных процессов. Например, «Большой Париж». У каждого маленького города вокруг столицы Франции был свой генплан, у Парижа тоже. А нужен был комплексный план развития столичного региона. На мой взгляд, мастер-план для Иркутской агломерации тоже необходим. К тому же это не просто документ «для галочки». Он утверждается Правительством РФ, по нему готовится перечень поручений, согласно которому у города появляются экономические возможности для развития.

Нужно, чтобы в эту работу включались все – в равной степени. Невозможно привести в порядок весь город только за бюджетные средства или только за средства инвесторов. Важно участие всех сторон. Хороший пример такого симбиоза – сквер гидростроителей на улице Безбокова, который благоустроила компания Эн+. Администрация города пошла навстречу бизнесу, обеспечила все согласовательные моменты, дала участок в аренду. Кроме того, была разработана грамотная дорожная карта. И сегодня мы все имеем очень красивое городское пространство.

Хотелось бы, чтобы таким же удачным проектом стала реконструкция Цесовской набережной. Это более емкий проект по деньгам, по наполнению. С его помощью удастся «развернуть город к реке». Сегодня это мировой тренд. Мы уже не раз обсуждали проект архитектурным сообществом, «пропушили» его. Ждем, когда начнутся реальные изменения. Не менее важна в благоустройстве города позиция граждан. Может быть, нужно создать некую краудфандинговую платформу, на которой жители также могли бы поучаствовать в финансировании проекта.

«Если жилье – то качественное, если пространство – удобное»

Город должен быть для жизни людей, убежден главный архитектор бюро «СТБ проект» Василий Андреев. По его словам, в современном Иркутске стала появляться комфортная среда для горожан и туристов. Проект Цесовской набережной, автором которого является команда Василия, вдохнет новую жизнь в центр Иркутска, даст импульс развитию инфраструктуры и благоустройства, считает эксперт.

– Понятно, что существуют спальные районы, куда люди фактически приезжают переночевать. В основном же жители находятся в активной части города, где они работают, развлекаются, гуляют, отдыхают. И здесь важно, чтобы одна функция не перевесила другую, не стала монофункцией. Если это жилье, то оно должно быть качественным, если городское пространство – удобным и красивым.

Жилые проекты в центре города – рабочая идея. Но в этом случае они должны быть обязательно интегрированы в городскую среду, все должно быть продумано до мелочей. К примеру, проблему паркинга в центре города можно решить через освоение подземного пространства. На мой взгляд, достаточно перспективный проект жилого квартала на Цесовской набережной. Когда он будет воплощен в жизнь, мы получим пример удачно вплетенного объекта в городское полотно. В нем будет все для комфортного проживания, в том числе и потому, что над его созданием работал архитектор с мировым именем Кенго Кума.

Что касается Цесовской набережной, то такие масштабные задачи требуют консолидации бизнеса и власти, частно-государственного партнерства. Проект набережной разрабатывало наше бюро при тесном сотрудничестве с другими архитекторами. Мы попытались сделать ее осязаемой, визуально более цельной. Это будет двухуровневое пространство с системой террас, амфитеатром и так далее. Сегодня проект находится на стадии экспертизы.

«Иркутск на пороге больших изменений»

Визуальное преображение Иркутска, по мнению экспертов, началось с появления в нем 130 квартала. Проект, прогремевший на всю страну, стал магнитом для горожан и туристов. Это яркий пример, когда локальное решение, в котором заинтересованы и бизнес, и власть, меняет город в целом, говорит Александр Янов, руководитель архитектурного бюро «Мегаполис».

– Иркутск сегодня находится на пороге больших изменений. Все чаще говорят о том, что город «разворачивается к реке». Это одно из главных изменений, которое в будущем преобразит областной центр.

Отмечу качество жилой среды, которое улучшается с каждым годом. Архитекторы и застройщики начинают думать не о том, сколько запроектировать квадратных метров, а о том, как создать среду обитания, сделать ее привлекательной. Это поступательное движение. Но есть опасность того, что жилые комплексы бизнес-класса, которые строятся в центре города, будут мертвыми. То есть жилье в них предельно дорогое, и в итоге квартиры пустуют. Возьмем дом на улице Гагарина. Вечером свет горит в двух-трех квартирах. Дом неживой.

Иркутску, а точнее Иркутской агломерации с включением в нее Шелехова, Ангарска и Иркутского района, просто необходим мастер-план, чтобы развивать территории комплексно. Причем, мастер-план не должен, как генплан, опускаться до детализации и показывать какие-то очаги, на которые необходимо обратить внимание в развитии. Это в какой-то части визионерской документ, который показывает желаемое будущее развитие территории не в административных границах, а гораздо шире. Но опять же с продольным описанием каких-то конкретных вещей, например, исторической части города. Это сердце Иркутска, за что многие и любят наш город.

«Набережная – дорогое удовольствие»

Малый и средний бизнес – главный инициатор изменений городского пространства. Компании МСП как никто знают свою территорию, преображают ее, создают многообразие деятельности, для них город представляет культурную и бизнесовую ценность. В этом убежден Юрий Перелыгин, генеральный директор ООО «ЛенГипрогор», один из авторов 130-го квартала.

– Иркутск является эталонным примером преобразования исторической среды старого города для всех субъектов Российской Федерации. В свое время мы приступили к разработке уникального проекта 130-й квартал. Тогда никто не верил в проект, но с помощью губернатора, местного бизнеса, большого количества чиновников и общественных деятелей мы смогли получить результат. Проект, по сути, изменил мировоззрение предпринимателей – они перестали бояться старых деревянных домов. Раньше ведь эти дома сжигали, чтобы потом построить на их месте нечто большое, многоквартирное. После 130-го квартала все поняли, что и деревянное зодчество при грамотном подходе приносит деньги. И постепенно ветхие дома восстанавливаются. Кто-то в них живет, кто-то делает бизнес-объекты.

Со дня открытия 130-го квартала прошло уже больше 10 лет. Когда я недавно был в Иркутске, специально снял номер в гостинице в центре города, погулял ночью по кварталу и не порадовался увиденному. Объектом нужно заниматься. Если частники еще следят за своей территорией и за объектами, то город как-то не очень. Плитка отваливается, малые архитектурные объекты поизносились, озеленение нужно обновить.

Внимания требует и остальная историческая деревянная застройка. Считаю, городу обязательно нужно ее сохранить и восстановить. Она придает Иркутску уникальность. В нашей стране нет ни одного города с таким количеством объектов деревянного зодчества. Но развивать историческую часть без каменной застройки невозможно. Тут важен баланс. Новая застройка обязательно должна вписываться в исторический центр, быть современной и красивой.

Радует, что в Иркутске у 130-го квартала есть последователи. Они, по сути, продолжают эту работу в других местах – проект называется «Иркутские кварталы». Удалось уже многое сделать, а предстоит еще больше. Проект реализуется – может, не так заметно, как 130-й квартал, но процесс идет, и это хорошо.

Что касается набережной, то Иркутск, конечно, заслуживает своего речного фасада. Но набережная – это очень дорогое удовольствие. Помню, как к 350-летию Иркутска мы делали наброски набережной. Стоимость одного километра тогда составила практически 1 млрд рублей. Чтобы сделать единую набережную, никакого бюджета Иркутской области и тем более города просто не хватит. Поэтому развивать речной фасад можно только при федеральном финансировании.

«Иркутск – город настоящий, “выросший”»

«Настоящий город, не построенный с нуля, а “выросший”» – так отзывается об Иркутске главный архитектор Градостроительной мастерской «Линия», руководитель региональной организации Союза архитекторов России Руслан Хотулев. В 2018 году под его авторством был утвержден генеральный план областного центра.

– Прекрасно, что Иркутск сохраняет архитектурное разнообразие. Радует, что бизнес начинает понимать, что реставрация и приспособление под современные нужды исторической застройки может быть коммерчески успешным проектом. Реконструируются кварталы, например в Глазково низкоплотная неблагоустроенная усадебная застройка заменяется многоквартирными жилыми комплексами, наполненными городскими сервисами. Как альтернатива элитному жилью на Байкальском тракте строятся клубные жилые дома в историческом центре города.

Иркутск немыслим без объектов культурного наследия, которые нужно восстанавливать. На мой взгляд, они все по итогам историко-культурной экспертизы должны быть включены в реестр, отреставрированы и приспособлены под современные нужды. При этом для застройки центра важно сохранить масштаб и пропорции, можно сказать, характер исторического города. Кстати, для этого не обязательно строить деревянные дома или, например, ограничивать максимальную этажность. Важно сохранить жилую функцию в историческом центре – поддерживать строительство нового жилья, популяризировать реставрацию и приспособление исторической застройки с сохранением функции. Безусловно, нужна городу и благоустроенная набережная. Главный признак хорошей и полезной набережной – ее пешеходная непрерывность. И не на каждом погонном метре она обязана быть широкой и богато благоустроенной.

Недавно была утверждена стратегия социально-экономического развития города, в которой есть пространственный раздел. Мне кажется, таким и должен быть мастер-план Иркутска. Тем не менее, всеми понимаемый и воспринимаемый документ, который именуется «мастер-план», городу не помешает. Но полезен он будет только «в комплекте» с проектным офисом, который возглавит разработку и поможет довести начатое до конца.

Должен ли участвовать бизнес в развитии города? В идеальном для меня мире единственная роль бизнеса – платить налоги в городскую казну. В реальности же львиная доля налогов перераспределяется между регионами и городами. В такой ситуации собственникам бизнесов сложно чувствовать себя горожанами, ответственными за свой город.

«Иркутск нужно развивать полицентрично»

Исторический центр Иркутска – без сомнения, его богатство. Но городу нужны новые точки притяжения, причем не только в центральной части, но и в других районах, считает Екатерина Прядко, генеральный директор ООО «Грандстрой». Полицентричное развитие Иркутска невозможно без синергии власти, бизнеса и общественности, говорит эксперт.

– Иркутск сегодня – это город с глубокой идентичностью, во многом благодаря своей истории. Деревянное зодчество рождает уникальность территории: низкоэтажный, самобытный и приватный центр, окруженный урбанистическими пейзажами окраин – это одна из ключевых особенностей нашего города. И ее важно учитывать при мастер-планировании и застройке.

Хорошо, что появилось осознание важности развивать город полицентрично. То есть сохранить исторический центр и то же время развивать новые центры. И, конечно, важно восстанавливать деревянное наследие Иркутска. История города – ценность, которая не может выглядеть ветхой. Архитектурные памятники должны быть ухоженными. Достичь этого можно с помощью локализации и создания музейных комплексов. При таком подходе получится не просто сохранить, а еще и подчеркнуть значимость объектов наследия.

На мой взгляд, для развития красивого, самодостаточного и комфортного города необходима синергия власти, бизнеса и общественности. При движении в одном направлении границы ответственности будут самоопределяться в каждом проекте. Баланс ответственности не менее важен. Кроме того, важно помнить о многогранности процессов. Возьмем, к примеру, плотность застройки. С одной стороны есть регулирующие нормы, с другой – общественность, выступающая за удобство жизни. Но, помимо прочего, важно помнить, что городские пространства с низкой плотностью застройки обслуживать дороже и сложнее. Высотная застройка, в свою очередь, делает целесообразным обеспечение территорий объемными рекреациями.

Мы поддерживаем проект единой набережной и считаем его шагом к определению правил игры, в том числе и для девелоперов. Вообще река – одно из ярких преимуществ нашего города. Однако стоит также обратить внимание на развитие природных набережных. Они по-новому откроют горожанам выход к воде и покажут Ангару совершенно под другим углом.

Я считаю, что Иркутск – город удобный и комфортный для жизни. Радостно видеть, что наши коллеги девелоперы, как и мы, сегодня уже не просто строят квадратные метры, а работают над созданием продукта. У Иркутска большой потенциал для развития и роста. Впереди большой путь и яркое будущее.

За что вы любите Иркутск?

Екатерина Прядко: «За природу, за идентичность, за сибирскую суровость. Иркутск – город удобный, комфортный для жизни. У него большое будущее».

Руслан Хотулев: «Иркутск – это настоящий город. Не построенный с нуля, не придуманный, а живой, «выросший». Со своими недостатками и болезнями, со способностью «переваривать» ошибки и развиваться дальше».

Юрий Перелыгин: «В Иркутске у меня друзья. Здесь прошла часть моей жизни – довольно долгий период. Это город драйвовый, который рождает новых людей, новые идеи. Мне в нём комфортно».

Василий Андреев: «Как-то летом в воскресенье утром оказался с ребенком в центре. Машин мало, людей тоже. И мы с таким удовольствием прогулялись по Карла Маркса! Ощущение – уютного, камерного европейского города. Зелено, играет музыка, пахнет кофе. Это сердце Иркутска».

Алиса Козак: «Люблю Иркутск за людей, которые здесь живут, с которыми мне повезло оказаться в разных сообществах. Вижу их настрой, их идеологию в жизни – не хочется никуда уезжать из-за этого. Иркутск – это такая книга, в которой я участвую».

Александр Янов: «Я люблю историческую часть города, его сердце. Просто влюблен в него! Всегда переживаю, когда появляются какие-то здания, которые его портят. Сам очень консервативно проектирую в городе, боясь нарушить эту идиллию».

Компания Эн+, основанная промышленником Олегом Дерипаской, на протяжении многих лет участвует в развитии города, создании современных общественных пространств, повышении его деловой активности. Принимаемые российским холдингом меры направлены на предотвращение оттока населения, создание комфортных условий для жизни горожан.

Как отмечает Олег Дерипаска, регионы Сибири и Дальнего Востока обладают огромным потенциалом. Но для того, чтобы его реализовать, нужна соответствующая инфраструктура и инвестиции.