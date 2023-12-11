Энергия в цене. Дмитрий Конопелько, ИЭСК, – о проблемах энергодефицита в регионе

Вопрос строительства новых объектов генерации в Иркутской области пока не решен. В ближайшие годы региону придется очень тщательно все считать и рационально подходить к использованию энергоресурсов. Есть ли резервы? Чем опасна стихийная застройка? И не грозит ли энергодефицит важным инфраструктурным проектам в регионе? На эти и другие вопросы Газете Дело ответил генеральный директор АО «ИЭСК» Дмитрий Конопелько.

Нужна новая генерация

В последние годы в Иркутской области раз за разом обновляются рекорды энергопотребления. Отраслевые эксперты считают, что уже в 2024 году регион столкнётся с энергодефицитом. Так и есть?

– Мы исчерпали резервы собственной генерации в Иркутской области. Уже сейчас потребляем часть электроэнергии из Красноярского края – с Богучанской гидроэлектростанции. Ничего страшного в этом нет. Хотя нам электроэнергия обходится дороже, потому что мы платим за этот переток. И он не дешевый для области. К сожалению, другой возможности компенсировать дефицит пока нет.

В начале этого года Минэнерго поднимало вопрос строительства дополнительных генерирующих мощностей на юго-востоке Сибири, чтобы покрыть энергодефицит не только для нашего региона, но и для Бурятии, Забайкалья.

– Да, сейчас рассматривается вопрос о размещении дополнительных генерирующих мощностей, в том числе на территории Иркутской области. Но это прерогатива федерального уровня. Министерство энергетики планирует проводить конкурс. Надеемся, что эти мощности будут размещаться в нашем регионе, что позволит снять дефицит по югу и обеспечить устойчивое и надежное электроснабжение потребителей. Это решение будет иметь долгосрочные положительные перспективы.

Строительство генерации, если будет принято такое решение, имеет долгий цикл. Откуда будете черпать энергию все эти годы? Как планируете выходить из проблемной ситуации?

– Первое, что мы делаем, – тщательно следим, как и где растет электропотребление. Основной прирост сегодня дает частный сектор – это электроотопление. Говорят, что главная беда в области – это майнинг. Я долго разбирался в этом вопросе и могу точно сказать, что это не совсем так. Майнинговое оборудование работает круглосуточно и круглогодично. То есть одинаково потребляет энергию и зимой, и летом. А цифры показывают, что в зимних условиях энергопотребление в регионе прирастает на 3,6 ГВт, с 5,8 ГВт до 9,4 ГВт, т.е. без малого в два раза, а в Иркутском районе мы фиксируем рост почти в 4 раза. Эта разница ярко показывает, что колоссальный объем электроэнергии уходит на обогрев домов.

Если возвращаться к теме «серого» майнинга, то проблема, конечно, существует. Она касается как излишней нагрузки на бытовые сети, так и высоких рисков по пожарной безопасности, плюс ко всему нелегалы оплачивают электроэнергию по льготному тарифу для населения, хотя должны как коммерческие структуры.

Но повторюсь – это не главная причина безудержного роста энергопотребления, по которому в этом году регион опять установит новый рекорд, поскольку уже в ноябре мы приблизились к прошлогоднему многолетнему максимуму. А ведь сильных морозов еще и не было.

Наша компания, наши специалисты подготовлены к морозам. Есть планы и графики, которые согласованы с органами власти, и мы понимаем, что будем делать в первую очередь в случае острой нехватки энергии. В частности, для обеспечения электричеством социальной сферы и населения, скорее всего, будем отключать потребителей, которые могут потерпеть. Тот же промышленный майнинг. Есть уже определенные договоренности с такими потребителями о взаимодействии, при котором мы за счет ограничений подачи электроэнергии майнерам обеспечиваем устойчивость энергосистемы области.

Люди топят улицу

Дмитрий Конопелько, ИЭСК.

Фото: Андрей Фёдоров.

Вы сказали, что проблема не только в майнерах. В чем видите другие источники риска?

– Сегодня мы наблюдаем очень высокий рост темпов электропотребления в Иркутском и Шелеховском районах, частично в районе реки Китой в Ангарском и Усольском районах. Эти территории интенсивно застраиваются, по большей части стихийно. Вызывает беспокойство то, что у людей в домах нет альтернативных источников, только электроотопление. Возникает угроза уже непосредственно жизнеобеспечения населения.

Отмечу, что мы не теплоснабжающая, а электроснабжающая организация. В силу технологических причин у нас достаточно длительный период восстановления в случае нештатных ситуаций. Отключения от электричества могут длиться несколько часов, по нормам допустимый период отключения – до 24 часов. Поэтому для отопления так важно иметь альтернативный источник. Хотя бы обычную печку на дровах, чтобы дом не промерз. Мы сегодня говорим об этой проблеме и главам муниципальных образований, и губернатору, и населению на встречах.

На одном круглом столе по малоэтажному строительству при обсуждении бурного строительства в Иркутском районе пришли к выводу, что одна из причин высоких темпов освоения территории – это низкий тариф на электроэнергию.

– Могу точно сказать, что из-за низкого тарифа население сегодня нерационально расходует электрическую энергию. И это одна из главных причин энергодефицита. То есть там, где можно обойтись пятью киловаттами, тратится 10. Используется в разы больше ресурсов, чем требуется. В других регионах, допустим, выдаются технические условия на 15 кВт, обратно же возвращается 1 кВт, то есть это фактическое потребление населения. У нас же уникальная ситуация – техусловия выдали на 15 кВт, а получили нагрузку на 30.

Мы проводили исследования домов в Иркутском районе, снимали так называемые термограммы. Жилые постройки буквально светятся, потери тепла огромные. Мы фактически топим улицу. По расчетам наших специалистов, при экстремально низких температурах на улице в таких домах без альтернативного отопления уже через четыре часа будет отрицательная температура. А это значит, что нам нужно за столь короткое время найти причину аварии и устранить ее. Не всегда физически это возможно сделать.

Мы постоянно обращаем внимание властей на эту проблему, но у них тоже связаны руки, поскольку нормы индивидуального жилищного строительства носят рекомендательный характер. Человек, приобретая дом, должен сам думать о качестве жилья, о том, как обезопасить себя и свою семью в различных ситуациях.

Новые мощности и недофинансирование

Фото: Андрей Фёдоров.

Как реализуется инвестиционная программа ИЭСК? Что удалось сделать в этом году?

– Мы испытываем хроническое недофинансирование инвестпрограммы. Наш главный источник финансирования – тариф, который устанавливается на региональном уровне, других «карманов» нет. Однако у нас реализован достаточно крупный проект, связанный с улучшением качества электроснабжения в проблемных территориях. В конце ноября мы ввели в эксплуатацию подстанцию «Геологическая» в районе деревни Усть-Куда. Это позволит снять напряженность в нескольких населенных пунктах, разгрузит подстанцию «Урик». Улучшатся показатели как по качеству электроснабжения, так и по надежности. Напряжение в розетках будет доведено до 220 вольт, электроснабжение будет стабильным и в сильные морозы.

Также работаем еще по двум объектам в Иркутском районе. Это «Пирс» – недалеко от деревни Карлук, и «Надежда» – в Грановщине. В общем, жители нескольких тысяч домов почувствуют большую разницу.

Строительство этих подстанций закрывает текущие потребности? Или вы работаете на опережение?

– Скорее, догоняем. Энергетическая инфраструктура строится активно, но темпы строительства индивидуального жилья – еще выше.

Самое печальное, что дома строятся из самого дешевого материала с очень низкой энергоэффективностью. Я ездил и смотрел сам: в лучшем случае используется брус 120 на 120 мм. Но люди покупают, не понимая, что тепло в строениях с такой энергоэффективностью не удержишь. Значит – нагрузка на сети будет расти и дальше в геометрической прогрессии.

Я убежден: региону нужен комплексный и плановый подход к застройке. Эту тему мы обсуждали с губернатором области. В настоящее время ИЭСК прорабатывает вопрос трехсторонних соглашений между нами, правительством области и муниципальными образованиями. Будет определена территория комплексной застройки, которую ИЭСК обязуется обеспечить необходимой электросетевой инфраструктурой. Далее мы начинаем смотреть, за счет чего это реализовывать. С помощью тарифных источников или же инфраструктурных облигаций.

Механизм инфраструктурных облигаций уже внедряется в нашей области?

– Этими программами занимаются специализированные институты, в частности Дом.РФ. На нашей территории только планируется запустить такой механизм. Он комплексный, емкий по своему содержанию, требует больших усилий и координации органов власти, муниципалитетов. А пока мы с каждым муниципалитетом определяем перечень наших обязательств, что мы должны сделать. Потом уже совместно с властью будем определять этапность и порядок финансирования строительства инфраструктурных объектов. На мой взгляд, это самый правильный путь. Планирование необходимо. Пока же мы постоянно догоняем и догнать не можем, потому что не хватает ресурсов.

Людей, безусловно, волнует и будущее тарифа на электроэнергию. Энергодефицит не приведет к его росту?

– Тема тарифов очень чувствительная, не мы решаем, каким будет его размер. Понятно, что, во-первых, тариф должен быть подъёмный, а во-вторых, должен стимулировать потребителя рационально расходовать ресурсы.

Иркутская область – уникальная территория, на которой находится озеро Байкал. Это мировое наследие, которое нужно всеми силами сохранять. Естественно, негативное воздействие на окружающую среду должно быть минимизировано. Мы сейчас, к примеру, активно занимаемся переводом города Байкальска на электроотопление по поручению Правительства РФ. Уже разрабатывается проект, и в скором времени приступим к его реализации.

ИЭСК активно участвует в еще одном масштабном инфраструктурном проекте, который должен увеличить пропускную способность железной дороги, увеличить транзит на восток, – Восточный полигон. Все идет по плану?



– Этот проект, безусловно, важен для всей страны. Он очень энергоемкий: электротяга поезда – это в первую очередь электроэнергия. Здесь важна надёжность. Электросетевая компания работает по 33 объектам на общую сумму порядка 7,5 млрд рублей. Часть будет сдана в эксплуатацию до конца этого года. У нас все программы синхронизированы с РЖД. В целом всё идёт по плану. Страну не подведём.

Дмитрий Конопелько, ИЭСК.

Фото: Андрей Фёдоров.

Какие еще задачи ставите на 2024 год?

– В приоритете на следующий год – снять напряженность по технологическим присоединениям в Иркутском и Шелеховском районах. Если раньше в год к нам поступало 5-7 тыс. заявок на подключение, то в последние три года стабильно получаем не меньше 20 тыс. обращений. Это связано с активной застройкой, с ИЖС. Так что мы ставим на 2024 год амбициозную задачу подключить всех. И речь здесь идет не только о присоединении проводов к домам. Чем больше потребителей, тем мощнее должны быть подстанции. Это все требует больших капиталовложений, трудовых ресурсов и времени.

В преддверии профессионального праздника – Дня энергетика – что пожелаете своим коллегам и жителям региона?

– Хотелось бы пожелать, чтобы потребители о нас не вспоминали, а энергетики вовремя уходили с работы домой. Это золотая формула, к которой нужно стремиться.

Елена Демидова

Релокация майнеров

Что ждет «мобильных потребителей»

ИЭСК намерена найти методы стимулирования для перемещения промышленного майнинга с юга на север и северо-запад Иркутской области. Это позволит высвободить до 400 МВт. По словам Дмитрия Конопелько, этот бизнес без корней – ему не нужны сотрудники, проживающие рядом, не важна логистика, поскольку товары не производятся, не важна сырьевая база.

– Мы называем майнеров «мобильными потребителями», – отметил гендиректор ИЭСК. – Если крупные производства привязаны к ресурсной базе, к логистической и социальной инфраструктуре, то майнингу нужен только мощный источник энергии и интернет. Министерство энергетики РФ со своей стороны тоже занимается созданием механизма по перемещению майнинга в другие территории. В Иркутской области, возможно, это будет Усть-Илимск, Братск, Тайшет. Мы находимся с потребителями в постоянном диалоге. А вот с нелегалами, с теми, кто ворует электроэнергию, мы будем бороться всеми доступными способами.