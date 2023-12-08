Первые льготные кредиты выданы по новой «Арктической ипотеке»

8 декабря клиенты ВТБ получили льготные кредиты по программе «Арктической ипотеки». Банк провел первые сделки в Красноярском крае и Республике Карелия. Жители Арктики могут воспользоваться аналогичными «дальневосточной ипотеке» льготами. Средний размер кредитов составил 2,8 млн рублей. С момента старта работы по новой программе ВТБ получил по ней уже свыше 1,4 тысячи заявок. Реализацию «арктической ипотеки» сопровождает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

«Для россиян, которые живут в суровых климатических условиях, очень важно иметь собственное комфортное жилье. Поэтому мы первыми из банков стали принимать заявки на «арктическую» ипотеку еще до официального старта программы. На текущий момент мы получили более 1,4 тысячи обращений от наших клиентов, и сегодня провели первые сделки. Заемщикам это позволит купить новую квартиру с минимальной долговой нагрузкой, а кому-то из них – уже встретить там Новый год», - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Условия новой льготной программы идентичны параметрам Дальневосточной ипотеки. Участниками льготной ипотечной программы могут стать педагоги и медики, проработавшие в Арктической зоне РФ не менее пяти лет, молодые супруги не старше 35 лет, а также одинокие родители, воспитывающие ребёнка в возрасте до 18 лет включительно. Получить средства заемщики могут на покупку квартир, таунхаусов на первичном рынке. В сельских населенных пунктах и моногородах возможно приобретение вторичных объектов.

Директор департамента социальных проектов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Потанин отметил: «Президент России поддержал инициативу Минвостокразвития России и КРДВ о распространении «Дальневосточной ипотеки» на Арктику. На Дальнем Востоке, где программа льготного жилищного кредитования работает 4 года, она доказала свою эффективность, стала востребованной мерой поддержки. Более 92 тыс. семей дальневосточников смогли с ее помощью приобрести собственное жилье. Формируя стабильный спрос на первичном рынке, «Дальневосточная ипотека» простимулировала опережающий рост строительной отрасли ДФО: за время реализации программы объём строящегося жилья в макрорегионе увеличился более чем в 2 раза».

Получить ипотеку с минимальной ставкой возможно на приобретение объектов в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в ряде территорий, Архангельской области, Красноярского края, Республик Коми и Карелия. При этом стоимость одного квадратного метра приобретаемого объекта не должна превышать среднерыночной показатель по соответствующему субъекту, определяемый Минстроем РФ на дату заключения кредитного договора. Условия программы не распространяются на рефинансирование ранее оформленных жилищных кредитов.