Автобус с пассажирами сломался на трассе в Иркутской области в -41 градус

Пассажирский автобус, который вез людей по маршруту Иркутск – Усть-Кут, сломался минувшей ночью на трассе в Приангарье – техника вышла из строя из-за температуры -41 градус, которая в тот день наблюдалась на улице, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел около полуночи на 144-м километре федеральной автомобильной дороги «Вилюй». Маршрутный автобус остановился на обочине, частично занимая проезжую часть дороги, после чего были вызваны правоохранители.

Спустя время людей пересадили в другой автобус и доставили к месту назначения. Водители ожидали приезда буксировочной техники, отогреваясь в патрульном автомобиле.

Автобус на жесткой сцепке отбуксировали для ремонта в город Братск, во время инцидента никто не пострадал – сотрудники полиции вовремя помогли людям.