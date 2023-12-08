ИНК провела реконструкцию первого зала корпоративного музея

Иркутская нефтяная компания (ИНК) провела реконструкцию первого экспозиционного зала корпоративного музея.

В обновленном зале выставлены такие экспонаты, как оригинал годового отчета Восточно-Сибирского геолого-разведочного треста 1940 года, коллекция кернов и минералов, элементы технологической оснастки для обсадных колонн, образцы химии, применяемой в бурении, а также образцы нефти разных цветов.

Первый зал корпоративного музея ИНК был открыт в 2015 году. Он включал в себя мини-интерактивы и экспонаты, которые рассказывали о деятельности основателей компании, строительстве полевого нефтепровода, добыче и переработке нефти, географии поставок.

В декабре 2021 года в другом здании открылась новая мультимедийная экспозиция «ИНК 20 лет. Сибирская история» с 15 проекторами, системами с оптическим распознаванием, сенсорными мониторами, гибкой системой освещения. Отдельный большой раздел этой экспозиции посвящен кластеру промышленных объектов, который компания строит в Усть-Куте, в том числе Иркутскому заводу полимеров. Обновленный первый зал и мультимедийная выставка образуют общую музейную программу ИНК.

Сегодня музей ИНК не только сохраняет историю компании, но и восстанавливает историю поиска и разведки нефти и газа в советское время, особенно Востсибнефтегазгеологии. Благодаря этому управлению, его сотрудникам, началось развитие нефтегазовой провинции Сибири – дело, которое успешно продолжает ИНК.