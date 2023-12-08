Иркутская область вошла в топ-10 рейтинга деурбанизации по итогам 2023 года

Россельхозбанк составил рейтинг деурбанизации регионов России по итогам 2023 года. По результатам исследования, Иркутская область заняла девятую строчку и оказалась среди регионов-лидеров по наиболее комфортным условиям для жизни в сельской местности.

По данным исследования, в целом по стране доля сельчан в населении страны остается стабильной на уровне 25%. Однако в регионах ситуация разнится. Так, в ряде субъектов идет процесс урбанизации, а в других, наоборот, наблюдается деурбанизация.

По подсчетам экспертов РСХБ, рост доли сельского населения по итогам 2023 года произошел в 29 регионах страны. Самый значительный рост доли сельского населения показала Московская область - на 4 п.п., до 22,5%. В абсолютном выражении число сельчан там увеличилось почти на 80 тыс. человек. На втором месте - Астраханская область с ростом на 3 п.п., до 36,2%, на третьем - Липецкая область (37,4%, +3 п.п.). Также в десятку лидеров вошли Чукотка (32,3%, +2,2 п.п.), Карачаево-Черкесия (58,7%, +2 п.п.), Тульская (27,33%, +2 п.п.), Калининградская (23,4%, +1,5 п.п.), Томская (29%, +1,5 п.п.), Иркутская (22,8%, +1,5 п.п.) и Калужская области (25,4%, +1,4 п.п.).

Основной мотивацией к переезду в этих регионах аналитики называют рост и развитие пригородной зоны и маятниковую трудовую миграцию.

По мнению директора регионального филиала РСХБ Натальи Барковой, основным драйвером деурбанизации Иркутской области является комплексный подход к развитию территорий, а также реализация программы сельской ипотеки.

«Приток населения в аграрные территории подтверждает наше убеждение, что будущее за селом есть. Это особенно важно для Иркутской области, поскольку наши климатические условия значительно отличаются от западных регионов России. Это значит, что меры поддержки, которые оказываются Правительством РФ, руководством региона и министерством сельского хозяйства Иркутской области являются эффективными и способствуют росту имиджа работников АПК, а также жизни на селе в целом», - поделилась мнением Наталья Баркова.