Дольщики долгостроя на улице Радищева в Иркутске получат компенсацию

Строительство объекта на улице Радищева началось во втором квартале 2015 года, приостановлено в ноябре 2017 года. Всего застройщик заключил более 50 договоров долевого участия. На выплаты обманутым дольщикам направят средства из областного и федерального бюджетов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

– Размер компенсации рассчитывается в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации исходя из рыночной стоимости одного квадратного метра равнозначного жилого помещения на первичном рынке, – сказал первый заместитель губернатора Приангарья Роман Колесов.

В течение трех рабочих дней на сайтах регионального и федерального Фондов появится сообщение о дате начала приема заявлений граждан о выплате возмещений, а также о месте, времени, форме и порядке приема заявлений. После подачи заявления в течение трех дней специалисты проверят правильность заполнения формы и подлинность документов, после чего буду произведены выплаты.

Сейчас на территории Иркутской области находится девять долгостроев, которые значатся в Едином реестре проблемных объектов (ЕРПО). По оставшимся объектам до конца года Федеральный фонд развития территорий примет решение о механизме, с помощью которого будут восстановлены права граждан. Это три долгостроя ООО «Домострой Профи» в переулке Советском и пять объектов ООО «МолдРосс» на улицах Дыбовского и Сибирская.