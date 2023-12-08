Массовое отравление алкоголем произошло в Иркутской области: есть погибшие

Сразу несколько человек отравились алкоголем в Жигаловском районе Иркутской области. Подробности о происшествии рассказали в пресс-службе полиции РФ.

«Мужчины распивали спиртосодержащую продукцию, после чего два человека погибли и три доставлены в больницу. Полицейские устанавливают, где пострадавшие взяли эту жидкость», – пояснили в ведомстве.

Инцидент случился вечером 5 декабря. Организована проверка – устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте работает следственно-оперативная группа.

Правоохранители изъяли образцы жидкости и отправили на исследование в экспертно-криминалистический центр.