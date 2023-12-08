Аферисты два раза подряд обманули жительницу Братска: она отдала им 2,5 млн рублей

Мошенники дважды обманули 52-летнюю жительницу Братска – они представлялись работниками банка и полиции, рассказали в МВД Иркутской области.

Во время первого звонка собеседник пояснил, что неизвестные пытаются оформить от имени женщины кредит, чтобы похитить эти деньги. Братчанке порекомендовали отправить все средства для спасения на якобы резервный счет – она поверила и отдала аферистам примерно 1 млн рублей.

Спустя несколько дней потерпевшей снова позвонили – на сей раз «специалист финансовой организации», который рассказал похожую на предыдущую легенду. На это собеседница ответила, что уже обратилась в полицию.

Однако обманщик нашел способ снова развести жительницу Иркутской области на деньги – он связал ее с подставным работником полиции, а после с фальшивым сотрудником кредитной организации. Собеседники пообещали вернуть братчанке утраченные ранее деньги после оплаты комиссии.

Она поверила аферистам, оформила займы и лишилась еще 1,5 млн рублей.

По факту случившегося проводится проверка.