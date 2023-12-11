Финансовые итоги года подведет «Финам» в Иркутске

Обсудить итоги 2023 года и перспективы инвестиционного рынка в 2024-м иркутян приглашают 19 декабря. Мероприятие пройдет в конференц-зале отеля Baikal Forest.

С начинающими и продвинутыми иркутскими инвесторами встретятся известный аналитик и квалифицированный инвестиционный консультант Тимур Нигматуллин из центрального офиса «Финам» и директор представительства «Финам» в Красноярске, член экспертного совета Банка России по Сибирскому региону Олег Наумович.

– На мероприятии в Иркутске разберем макро-тенденции и главные тренды ближайших лет в мире инвестиций, – рассказывает Олег Наумович. – Обсудим 60% роста еврооблигаций в валюте и как получить120% годовых на низкорисковых арбитражных сделках. А также ответим, как использовать текущую рецессию в Китае в свою пользу.

На встрече вы узнаете:

что будет с рублем;

когда мировые центробанки перейдут к смягчению ДКП;

как инвестировать в США и Китае;

какие акции на рынке РФ могут удивить инвесторов;

как увеличить доходность портфеля в 2024 году;

какие стратегии позволят приумножить капитал.

Время и место проведения: встреча пройдет 19 декабря в 18:30 по адресу: Иркутск, ул. Советская, д. 58/1, конференц-зал отеля Baikal Forest.

Стоимость участия: 2000 руб. Для клиентов АО Финам действует акция 1+1. Вы сможете посетить мероприятие бесплатно, если пригласите на него друга.

Зарегистрироваться на семинар можно по ссылке