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Финансовые итоги года подведет «Финам» в Иркутске

Обсудить итоги 2023 года и перспективы инвестиционного рынка в 2024-м иркутян приглашают 19 декабря. Мероприятие пройдет в конференц-зале отеля Baikal Forest.

С начинающими и продвинутыми иркутскими инвесторами встретятся известный аналитик и квалифицированный инвестиционный консультант Тимур Нигматуллин из центрального офиса «Финам» и директор представительства «Финам» в Красноярске, член экспертного совета Банка России по Сибирскому региону Олег Наумович.

– На мероприятии в Иркутске разберем макро-тенденции и главные тренды ближайших лет в мире инвестиций, – рассказывает Олег Наумович. – Обсудим 60% роста еврооблигаций в валюте и как получить120% годовых на низкорисковых арбитражных сделках. А также ответим, как использовать текущую рецессию в Китае в свою пользу.

На встрече вы узнаете:

  • что будет с рублем;
  • когда мировые центробанки перейдут к смягчению ДКП;
  • как инвестировать в США и Китае;
  • какие акции на рынке РФ могут удивить инвесторов;
  • как увеличить доходность портфеля в 2024 году;
  • какие стратегии позволят приумножить капитал.

Время и место проведения: встреча пройдет 19 декабря в 18:30 по адресу: Иркутск, ул. Советская, д. 58/1, конференц-зал отеля Baikal Forest.
Стоимость участия: 2000 руб. Для клиентов АО Финам действует акция 1+1. Вы сможете посетить мероприятие бесплатно, если пригласите на него друга.
Зарегистрироваться на семинар можно по ссылке 

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<p>Тимур Нигматуллин, аналитик и квалифицированный инвестиционный консультант </p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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