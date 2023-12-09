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Фермы в Иркутской области получат субсидии на 55,6 млн рублей

Итоги четвертого отбора по предоставлению из регионального бюджета субсидий сельскохозяйственным кооперативам на возмещение части затрат подвели в Иркутской области. Подробности рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Всего было направлено 37 заявок на общую сумму 55,6 млн рублей. Во время конкурса определили 34 победителей – они получат 52,8 млн рублей.

Деньги получат производители молока и мяса, ведущие личные фермы.

Всего в 2023 году субсидии по данному направлению достались 53 организациям на общую сумму, составляющую почти 143 млн рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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