Аномальные морозы ожидаются в ближайшие три дня в Иркутске

Морозы ожидаются в Иркутске 10-12 декабря – температура в эти дни будет на 11-17 градусов ниже климатической нормы, рассказали в мэрии.

В частности, ночные температуры составят -33…-35 градусов, в пригородной зоне – около -37…-39 градусов. Днем на столбике термометра будет -25…-27 градусов. Ветер переменный подует со скоростью 2-7 м/с, существенных осадков не предвидится.

Власти напомнили, что при понижении температуры увеличивается нагрузка на электросети, потому попросили не забывать про правила безопасности при использований обогревательных приборов и печного отопления. Автомобилистам посоветовали не пользоваться машиной без необходимости.