Альфа-Банк предложил клиентам автокредит на электромобиль от 1000 рублей в месяц

В Альфа-Банке весь декабрь и январь можно оформить автокредит на новый электромобиль по сниженной ставке на первый год — 5%. Сумма платежа при этом составит от 1000 рублей в месяц.

Сумма кредита на электромобиль — от 100 тысяч до 10 млн рублей, срок — от 60 до 96 месяцев, а со второго года ставка составит от 19,9% в месяц. Первоначальный взнос — от 30%. Воспользоваться предложением можно у автодилеров — партнёров банка по всей России.

«Авторынок активно меняется, все больше и больше новых марок на дорогах. В числе основных трендов конечно же и тренд на электромобили – он набирает обороты. Этому способствуют в том числе инвестиции в инновации и потребительский спрос и фокус на экологичность. Думаем, что в 2024 году доля рынка электромобилей вырастет вдвое», — отметил Сергей Литвиненко, руководитель дирекции развития автокредитования Альфа-Банка.