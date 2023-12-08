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Иван Пятков стал победителем премии «ТОП-1000 российских менеджеров»

Иван Пятков, заместитель председателя правления, директор розничного бизнеса Альфа-Банка стал победителем XXI премии «ТОП-1000 российских менеджеров» в номинации «Лучший коммерческий директор».

Премия «ТОП-1000 российских менеджеров» присуждается по итогам ежегодного рейтинга, который публикуется на страницах газеты «КоммерсантЪ», где выбираются лучшие топ-менеджеры по отраслям, и затем — закрытого голосования, которое определяет лучших среди всех отраслей. В голосовании принимают участие представители СМИ, бизнес- и экспертного сообществ. Ранее Иван Пятков возглавил рейтинг в номинации «Коммерческий директор» банковской отрасли.

«Эта ценная награда — результат прежде всего командной работы. Розничный бизнес Альфа-Банка демонстрирует уверенные темпы роста в ключевых направлениях — в развитии daily banking, карточном бизнесе, потребительском, ипотечном и автокредитовании и не только. Это совместный вклад каждого из членов команды Альфы, которая всегда отличалась своей амбициозностью и жаждой лидерства. Я горжусь всей нашей командой, потому что за лучшими результатами и достижениями всегда стоят лучшие люди. Большая честь работать вместе с ними», — прокомментировал свою награду Иван Пятков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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