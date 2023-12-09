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Ингосстрах Банк повысил ставки по вкладам до 15%

С 8 декабря Ингосстрах Банк поднимает процентные ставки по вкладам и накопительному счету на 0,5–1,7% в зависимости от типа вклада и сроков размещения денежных средств.

Доходность по накопительному счету «На завтра» возросла за счет увеличения базовой ставки до 4,5% и надбавок за расходы по картам. Таким образом, максимальная ставка в этом сберегательном продукте может быть до 15% годовых.

В стандартной линейке депозитов наибольший доход обеспечивают вклады «Тридцать» – 15% годовых, и «Классический» – 14,5% годовых при среднесрочном размещении средств. Стоит отметить, что активные пользователи карт Ингосстрах Банка могут получать по вкладам дополнительный доход до 1% годовых в виде ингорублей в рамках программы лояльности «Ингосстрах Бонус».

По специальным депозитам максимальные ставки составили:
• 14% годовых по вкладу «Гравитация», который оформляется на платформе «Финуслуги»;

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• 14,5% годовых – по вкладу «Для жизни», который доступен при участии в программе инвестиционного страхования жизни.

Посмотреть подробные условия и подобрать подходящий сберегательный продукт можно в разделе «Вклады», а по спецдепозиту «Для жизни» – в разделе «Инвестиции». Также банк напоминает, что выгоднее оформлять вклады в приложении или интернет-банке: при оформлении в офисах ставки на 0,25% ниже.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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