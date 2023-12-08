Дальневосточный банк проводит «Кибернеделю» для бизнеса

Долгожданная акция для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «Кибернеделя» от Дальневосточного банка завершилась, по отзывам клиентов, «слишком быстро» – подключить бизнес- или даже премиум-пакет расчётно-кассового обслуживания за половину цены успели не все.

«Мы отмечаем высокий интерес к расчетным-кассовым услугам и бизнес-картам – спрос на удобные продукты непрерывно растёт. В наших пакетах РКО есть всё, что нужно предпринимателю для комфортного ведения бизнеса. Когда есть возможность протестировать продукт с существенной скидкой, это помогает без лишних затрат сориентироваться в предложениях и выбрать в итоге то, что будет отвечать всем требованиям клиента. В связи с этим, мы продляем период скидок на пакеты РКО и/или бизнес-карты до конца года. До 29 декабря эти продукты можно будет приобрести со скидкой 33% в качестве нашего новогоднего подарка клиентам – и в честь 33 дня рождения Банка», – прокомментировал Иван Бабенко, начальник департамента клиентского бизнеса АО «Дальневосточный банк».

До конца 2023 года как новые, так и действующие клиенты Банка могут воспользоваться специальным предложением и, при подключении пакетов услуг «Бизнес Лайт», «Бизнес», «Бизнес Плюс» и «Премиум» на 3 или 6 месяцев, внести только 2/3 стоимости выбранного пакета. Скидка распространяется также на бизнес-карту и дает возможность получить годовое обслуживание за 2/3 стандартной стоимости. Заявки на подключение акционных тарифов и выпуск карты со скидкой на обслуживание принимаются через сайт банка или Витрину услуг в системе ДБО, а также в офисах банка. Подробная информация и условия акции – в офисах Банка и на сайте.