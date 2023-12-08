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Примсоцбанк В ТОП самых рентабельных банков по версии Коммерсантъ

По состоянию на 1 октября 2023 года Примсоцбанк вошёл в ТОП-30 самых рентабельных банков России. Такие данные опубликовало на своём сайте издательство Коммерсант со ссылкой на рейтинги Интерфакс ЦЭА.

В данном рейтинге Примсоцбанк занимает 23 позицию в ТОП самых рентабельных банков с показателем 23,39 - отношение прибыли за первые три квартала 2023 года к размеру капитала на 01.10.2023 г. (%).

По основным показателям на 1 октября 2023 года, в которые входят собственный капитал, темпы прироста активов и чистая прибыль, банк входит в ТОП-100 и занимает 53 строчку рейтинга.

По основным показателям по величине регуляторного капитала, в которые входят величина и достаточность капитала, а также величина и место базового капитала, банк занимает 65 строчку рейтинга и также входит в ТОП-100. Данный рейтинг специально для Коммерсант подготовило агентство Эксперт РА.

Ознакомиться подробнее с исследованием можно по следующим ссылкам:

• Самые рентабельные банки
• Основные показатели по состоянию на 1 октября 2023 года
 Основные показатели по величине регуляторного капитала по состоянию на 1 октября 2023 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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