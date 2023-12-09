Новый бизнес-кластер ПСБ назван инфраструктурным проектом года

Бизнес-кластер ПСБ «Новорязанская» стал победителем XIII премии «Время инноваций», которую ежегодно вручают за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Новое пространство банка, созданное архитектурным бюро Adetail, стало «Инфраструктурным проектом года» в категории «Бизнес и Сервисы».

Бизнес-кластер ПСБ «Новорязанская», состоящий из десяти корпусов общей площадью 25 тыс. кв. метров, открылся осенью этого года. Новое пространство для сотрудников и клиентов сделано концептуальным и технологичным: инженерные системы поддерживают оптимальный микроклимат, в навигации используется Face ID, для бронирования рабочих пространств и парковочных мест разработана собственная система. При реализации проекта использованы «зеленые» технологии: все освещение работает только на светодиодах, отделочные материалы произведены из переработанных материалов. На территории комплекса есть парковка для экологичного транспорта, а также зарядки для электромобилей. Дизайн-концепция здания реализована через спортивную тематику - каждое здание комплекса стало символом одного из видов спорта, в котором Россия достигла выдающихся результатов.

«Наш кластер — результат слаженной работы команд, которые несколько лет трудились над проектом, продумывая каждую его деталь для удобства наших сотрудников и еще более высокого уровня сервиса для клиентов. Концепция современного функционального офиса отражает те качества и ценности, которые важны для ПСБ – надежность, уверенность и постоянное развитие. Мы признательны экспертам за высокие оценки, продолжим внедрять передовые решения и экологичные технологии - видим в этом огромный потенциал для дальнейшего усиления наших конкурентных преимуществ на банковском рынке», — рассказала Светлана Куприянова, директор административно-организационного департамента ПСБ.

«Мы рады, что проект получил признание профессионального сообщества. Нам приятно ощущать доверие экспертов из бизнеса, так как в бюро мы много работаем с инфраструктурными проектами для компаний. Бизнес-кластер — уже не первая амбициозная история, которую мы реализовали с ПСБ. За три года создания этого масштабного офиса мы сталкивались с различными сложностями – от ограничений самой площадки до внешних обстоятельств в логистике и не только. Однако все задуманные идеи удалось успешно воплотить в жизнь, уложившись в запланированные сроки и бюджет», - отметила Анна Дыханова, основатель и директор архитектурного бюро Adetail, которое разработало проект бизнес-кластера для ПСБ.