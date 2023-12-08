Фонд «ЭРА» запустил акселератор для отбора инновационных проектов двойного назначения

Фонд «ЭРА», входящий в состав Группы ПСБ, запустил второй акселератор для поиска и отбора инновационных проектов в сфере обороны и безопасности государства. Финалисты смогут получить до 200 млн рублей инвестиций на реализацию перспективных бизнес-инициатив.

В рамках акселерационной программы участники также смогут познакомиться с особенностями подготовки материалов для структур Минобороны России, этапами получения статуса участника Технополиса «ЭРА», процессом подготовки технической документации для проведения апробации изделий, а также процедурой подготовки документов для привлечения инвестиций со стороны Фонда «ЭРА».

Подача заявок на участие во втором акселераторе Фонда «ЭРА» осуществляется на сайте https://erafund.ru до 1 марта 2024 года. Информационные модули пройдут с 15 марта по 7 июня в гибридном формате.

«Итоги первого акселератора показали высокую востребованность малых инновационных компаний в мерах поддержки Фонда. Мы проанализировали более 200 проектов, ряд из которых получил финансирование и уже успешно реализуется в интересах Минобороны России. В этом году акселерационная программа будет дополнена информационными сессиями, что позволит участникам получить эффективный инструментарий для реализации своих проектов под потребности конкретного заказчика», - отметил вице-президент, директор департамента развития небанковских сервисов ПСБ Алексей Назаров.

«Совместная работа Фонда и Главного управления инновационного развития Министерства обороны позволила ускорить внедрение инноваций в интересах Вооруженных сил. Запуск первой акселерационной программы подтвердил свои результаты. Мы со своей стороны поддерживаем данную инициативу, которая помогает в решении важнейших государственных задач», - подчеркнул генерал-майор, начальник Главного управления инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации Александр Осадчук.

Участвовать в акселераторе может как малый, так и крупный бизнес. Проекты участников должны соответствовать отраслевым направлениям деятельности Фонда «ЭРА», среди которых: малые космические аппараты, робототехника, информационная безопасность, автоматизированные системы управления и IT-системы, технологии энергообеспечения, аппараты и машины жизнеобеспечения, сквозные цифровые технологии и другие.