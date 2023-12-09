Китайский внедорожник TANK начали продавать в Иркутске

Первая партия машин уже поступила в Иркутск. Автомобили представлены в дилерском центре Land Rover Центр Иркутск.

– Подписан дилерский контракт и выкуплена первая партия в количестве 20 машин, которые уже поступили в Иркутск. Это новая история, которую мы только начинаем развивать в премиальном секторе, – сообщил в интервью Газете Дело директор ООО ЛЦ - Иркутск Евгений Белый.

В Иркутске будет представлено четыре модели этого бренда. Эксперт ожидает стабильный спрос на премиальный внедорожник. В планах дилера – открытие полноформатного шоу-рума бренда TANK.

– До лета 2023 года TANK вообще не был представлен на российском рынке, но мы видим достаточно высокий интерес к марке как среди B2B, так и розничных клиентов, которые привыкли ездить на автомобилях премиального класса, – отметил эксперт.

Ранее аналитики Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие», входит в группу ВТБ) сообщали, что Россия стала лучшим зарубежным рынком для производителей из Поднебесной. Бренды из КНР в октябре реализовали более 50 тысяч автомобилей, а рыночная доля приблизилась к 50% рынка. Российское сотрудничество с Китаем развивается в последний год по экстенсивному пути развития. Если в прошлом году к нам поставили 160 тысяч «китайцев», то в текущем на начало сентября этот объем составил уже 544 тысячи машин. Причем 80 тысяч из них было завезено в августе. Эксперты подчеркивают, что постепенно пересаживаются на «китайцев» и те клиенты, которые раньше использовали технику BMW, Mercedes-Benz, Lexus и Porsche. Происходит это в силу дефицита немецко-японского премиума и все более заоблачных цен на запчасти к нему.