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Пять дополнительных туалетных модулей появятся в центре Иркутска

Новые туалетные модули появятся в Иркутске – их установят вдоль пешеходного маршрута «Зеленая линия», рассказали в пресс-службе мэрии.

<p>Фото мэрии Иркутска</p>

Фото мэрии Иркутска

«Появится два автономных и три подключенных к городским коммуникациям туалетных модуля. Их разместят в скверах имени Кирова, Охлопкова, Лебединского, на площади Труда у цирка, а также на территории около памятника Горькому», – пояснили власти.

Каждый состоит из двух стандартных санитарных кабинок, технического отделения и помещения для маломобильных посетителей. Использовать их можно круглый год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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