«Доля Land Rover в Иркутске – одна из самых высоких в стране»

Доля премиальных автомобилей Land Rover в Иркутске в пересчете на 1000 человек сопоставима с Англией, заявил в интервью Газете Дело Евгений Белый, директор компании ООО «ЛЦ-Иркутск», входящей в состав ГК «Первая Автоколонна».

– В Иркутске так сложилось исторически, что Land Rover является любимой маркой наших клиентов, и доля рынка у этого бренда здесь – одна из самых высоких в стране. Более того, если проводить параллели по доле рынка среди автомобилей премиум-класса в мировом масштабе, то иркутские показатели соизмеримы с Англией, – отметил Евгений Белый.

Эксперт объяснил это, в том числе, образом жизни сибиряков, которые любят ездить на Байкал, путешествовать по стране, заниматься активными видами спорта.

Он добавил, что логистические цепочки по доставке премиальных автомобилей в Иркутск после весны 2022 года серьезно изменились. Сейчас автодилер приобретает автомобили на рынках Кореи, Монголии, США и ввозит их в Россию через Владивосток. Ранее автодилер сообщил о старте продаж китайских премиальных внедорожников TANK.

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие», входит в группу ВТБ) сообщили, что по итогам 10 месяцев 2023 года продажи новых премиальных и люксовых автомобилей вновь растут. И несмотря на отсутствие официальных поставок престижных машин из Америки, Европы и Японии, почти половина из них продаются даже лучше, чем в 2022 году. Всего с января по октябрь в России было реализовано более 28 тысяч новых автомобилей престижных марок.