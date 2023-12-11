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Новый коттеджный посёлок планируют построить в Иркутском районе

Посёлок-парк «Коперник» расположится в трех километрах от Пивоварихи, на берегу Ушаковки. Он рассчитан на 120 домов. Строительством занимается компания MetaEstate, в портфеле которой это третий проект в сфере загородного строительства.

В Metaestate уточнили, что на строительство компания планирует выйти весной, а сейчас решаются вопросы коммунальной инфраструктуры. В основе нового поселка – концепция фэн-шуй.

– С этой точки зрения место – идеальное: красивое, уединенное, закрытое. С севера гора, на юге – красивая долина, слева направо течет река, – отметил в интервью Газете Дело директор Metaestate Дмитрий Кузнецов.

Для нового поселка девелопер продумывает новые технологии строительства и архитектурное решение в стиле «сибирского минимализма».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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