Дома в Усолье-Сибирском остались без холодной воды из-за аварии

Авария произошла в Усолье-Сибирском Иркутской области – произошел прорыв трубы, в результате чего несколько домов остались без холодной воды, рассказал мэр Максим Торопкин.

«Сейчас произошел прорыв [трубы] холодного водоснабжения во дворе домов на Комсомольском проспекте, 52, 50 и Куйбышева, 12. В настоящее время подача холодной воды приостановлена», – отметил градоначальник.

Восстановительные работы начнутся утром, завершить их планируется в воскресенье. Пока они будут вестись, для людей организуют подвоз питьевой воды.