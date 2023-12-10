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Дома в Усолье-Сибирском остались без холодной воды из-за аварии

Авария произошла в Усолье-Сибирском Иркутской области – произошел прорыв трубы, в результате чего несколько домов остались без холодной воды, рассказал мэр Максим Торопкин.

«Сейчас произошел прорыв [трубы] холодного водоснабжения во дворе домов на Комсомольском проспекте, 52, 50 и Куйбышева, 12. В настоящее время подача холодной воды приостановлена», – отметил градоначальник.

Восстановительные работы начнутся утром, завершить их планируется в воскресенье. Пока они будут вестись, для людей организуют подвоз питьевой воды.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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