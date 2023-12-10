Поселок Маркова частично остался без света из-за повышенной нагрузки на сети

Подземная кабельная линия повредилась в поселке Маркова Иркутской области. По предварительным данным, это случилось из-за повышенной нагрузки со стороны потребителей, рассказали в пресс-службе ИЭСК.

В настоящее время ведутся восстановительные работы, они осуществляются в сложных условиях, поскольку за окнами ниже 30 градусов. Известно, что кабель вышел из строя вечером 9 декабря.

Электроснабжение собираются восстановить с ближайшее время.

В ИЭСК напомнили, что бытовые сети не рассчитаны на одномоментное использование всеми потребителями максимальной разрешенной мощности. Жителей просят по возможности снизить электропотребление.