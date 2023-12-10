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Экс-мэр Иркутска Виктор Кондрашов снялся в кулинарном шоу

Бывший мэр Иркутска, бизнесмен Виктор Кондрашов стал участником кулинарного шоу «Гость у порога» на телеканале «Пятница». Ужин, который приготовил предприниматель, обошелся ему в круглую сумму.

«Закуской у меня будет копченый омуль, основное блюдо – дикое мясо. По окончании ужина я представлю вам свой авторский байкальский десерт», – рассказал в начале программы Кондрашов и добавил, что потратит на застолье 1 миллион рублей.

Ужин экс-мэр устроил в одной из ледяных байкальских пещер в районе острова Ольхон. Участники оценили старания Кондрашова – особенно им понравились сказочная атмосфера, а также основное блюдо и десерт. Несмотря на все старания участника, он занял последнее место, уступив лидерские позиции конкурентам.

Победу в состязании одержала пенсионерка Валентина Матошкина, которая потратила на ужин 0 рублей и готовила блюда из продуктов, выращенных в собственном хозяйстве. Ей достался главный приз – 50 тысяч рублей.

Кроме того, в шоу снимались визажист Елизавета Ким и шеф-повар Бенуа де Витте. Все участники являются жителями Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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