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Самолет не смог выполнить рейс Талакан – Иркутск из-за проблемы с шасси

Самолет авиакомпании «ИрАэро» не смог выполнить рейс по маршруту Талакан – Иркутск из-за проблемы с шасси. Подробнее про инцидент рассказала Байкало-Ангарская транспортная прокуратура.

Транспорт отправился в столицу Приангарья 10 декабря. Примерно в 12:49 экипаж воздушного судна доложил о невозможности уборки шасси, в связи с чем решил вернуться в аэропорт вылета, то есть в якутский Талакан.

Посадка прошла благополучно – на борту находились 100 пассажиров и шесть членов экипажа, пострадавших нет. По факту случившегося проводится проверка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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